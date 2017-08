O que diz o primeiro grande retrato do INE sobre o alojamento local em Portugal

Foram mais de 59,4 milhões de dormidas geradas em Portugal no ano passado, num salto de 11,6% - e 7,7 milhões destas foram para o alojamento local, o turismo de habitação ou em espaço rural. É uma das conclusões das Estatísticas do Turismo 2016, publicadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que analisam à lupa aquele que foi um ano de ouro para o turismo português, e num documento que recorre a fontes tão diversas como o Fundo Monetário Internacional, o Eurostat e a Organização Mundial do Turismo, além do Banco de Portugal.

Mais impressionante que o aumento das dormidas é o crescimento das receitas geradas com o alojamento turístico, que em 2016 disparou 18,1%, para 3,1 mil milhões de euros (e que já em 2015 tinha subido 15%), numa análise que incluiu tanto hotéis classificados como alojamento local, além de turismo de habitação e em espaço rural. Segundo fontes do sector, o expressivo crescimento turístico verificado em 2016, a par do alargamento do perfil e das origens dos visitantes, levou a que o negócio tivesse “corrido bem para todos”, desde hotéis a alojamento local.

