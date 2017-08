Kenneth Rogoff, o economista que explica como o BCE zangou a Alemanha e salvou o euro

“O que o Banco Central Europeu (BCE) fez foi uma efetiva mutualização da dívida pela porta dos fundos, o que pode ter zangado a Alemanha, mas acabou por salvar a situação na zona euro”, diz Kenneth Rogoff, professor de Economia e de Políticas Públicas na Universidade de Harvard, em Boston, em entrevista ao Expresso a ser publicada na edição deste sábado do semanário.

Para Rogoff, Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), acabou por fazer grande parte daquilo que tinha de ser feito – segurar os países periféricos da União Europeia onde a moeda é o euro para preservar a zona da moeda comum. Fê-lo tardiamente, quase no limite, após os políticos europeus e o Fundo Monetário Internacional se terem recusado a fazer o que devia ter sido avançado logo no início da crise das dívidas soberanas, em 2010.

