38 quilos, 18 anos, menos de um metro e meio: Jéssica, a primeira acrobata portuguesa no Cirque du Soleil

Dezenas de jovens ginastas iniciam o treino nas instalações do Acro Clube da Maia (ACM). Este podia ser apenas mais um dia, mas não o é para Jéssica Correia. A atenção mediática e a azáfama das entrevistas não faziam parte da rotina, mas nem isso reduz a concentração colocada em cada sessão de trabalho. Cinco horas por dia, seis vezes por semana, ali está ela. Leve. Ágil. A praticar exaustivamente cada movimento. A aprender com cada erro. Um esforço indispensável a quem persegue um sonho há nove anos: o de converter a paixão pela ginástica acrobática numa profissão.



A realidade sorriu-lhe. Com apenas 18 anos, 1,45m e 38 quilos, “Jessy” está a um pequeno passo de dar um salto de gigante e tornar-se a primeira acrobata portuguesa a fazer parte das fileiras do Cirque du Soleil, para integrar o espetáculo “Varekai”, baseado na história mitológica de Ícaro.

