Refúgios de férias longe da confusão de agosto

Mesmo em pleno agosto, ainda há locais onde se ouve o vento a soprar, a água a cair sorrateiramente entre o xisto, e se sentem os aromas dos pomares ao cair da noite. O pico do verão não é só sinónimo de hotéis cheios. Há, espalhadas pelo interior, unidades hoteleiras onde a calma e a tranquilidade são uma constante, independentemente da época do ano. Aproveite estas sugestões do Boa Cama Boa Mesa e tenha um mês de agosto verdadeiramente descansado.



A ideia nasceu da necessidade de rentabilizar dois antigos silos agrícolas abandonados. O resultado são quatro habitações (a partir de €85), numa estrutura diferenciada e com vista direta para o campo, onde é possível desfrutar do silencio e acordar com o chilrear dos pássaros. Os pisos superiores têm varanda com vista para o vale da Vilariça, os inferiores têm um pátio privativo. Embora possa ser usado por famílias, trata-se de um espaço claramente indicado para escapadinhas a dois. No verão, a piscina biológica é um espaço a não perder. Aproveite para saber mais sobre a vertente de sustentabilidade ambiental assumida por esta unidade hoteleira.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)