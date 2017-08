PSD quer projeto-piloto das florestas alargado a mais sete concelhos ardidos nos últimos dias

Deputados do PSD eleitos pelos distritos de Santarém, Castelo Branco e Portalegre já apresentaram no Parlamento (ou estão em vias de o fazer) projetos de Resolução para alargar a mais sete municípios onde ocorreram fogos nas últimas semanas o projeto-piloto criado pelo Governo após o incêndio de Pedrógão Grande.



Os concelhos para os quais o PSD reivindica apoios ao ordenamento florestal são Mação (distrito de Santarém), Oleiros, Vila Velha de Ródão, Castelo Branco e Proença-a-Nova (em Castelo Branco), e Nisa e Gavião (no distrito de Portalegre).

