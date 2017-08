Ordem recebe “todos os dias” queixas de médicos “sujeitos a pressões inaceitáveis de quem tem poder sobre eles”

“Há imensos médicos em burnout em Portugal. Estamos a falar de médicos que estão exaustos e que apresentam sintomas como depressão ou outros eventualmente mais complicados.” As palavras são de Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, que um dia depois da realização do Fórum Médico alerta “para as condições altamente desgastantes em que os médicos estão a trabalhar”. “Estudos mostram que 66% dos médicos portugueses têm pelo menos um dos três principais indicadores de burnout no limite máximo”, diz o bastonário. “Todos os dias recebo cartas ou telefonemas ou mensagens, seja através do telemóvel, seja através do Facebook, de médicos que estão a ser sujeitos a pressões inaceitáveis por parte de quem tem poder sobre eles, isto é, as direções dos hospitais”, acrescenta.



Miguel Guimarães culpa “os condicionalismos orçamentais que obrigam a fazer mais com menos” e enumera alguns “problemas” com que os médicos se veem confrontados hoje em dia, como a exigência de “desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo” ou o facto de se verem obrigados “a fazer demasiadas consultas, quase de dez em dez minutos, ou menos, no tempo normal de consulta”. “Os limites estão a ser ultrapassados. Não é aceitável para ninguém, nem para os médicos, nem para os utentes”, diz o bastonário, para quem “a probabilidade de cometer erros aumenta grandemente nestas condições”. “Os médicos têm uma responsabilidade enorme. Não conheço, na sociedade portuguesa, nenhuma área profissional que tenha a mesma responsabilidade que os médicos.”

