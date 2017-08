O que podem esperar os venezuelanos da Constituinte? Que atue como se tivesse o poder que não tem

Era esperada para esta quarta-feira, mas é amanhã que a nova Assembleia Nacional Constituinte (ANC), eleita há dias e dotada de 545 membros, vai instalar-se no Salão Elíptico do Palácio Federal Legislativo, em Caracas. Porém, tudo continua em aberto quanto ao que este órgão idealizado pelo Presidente Nicolás Maduro irá fazer e de que forma exercerá as suas funções.



“Maduro quer que a Constituinte seja um instrumento para o diálogo, mas é difícil que isto aconteça”, comenta ao Expresso Jesús María Casal, consultor jurídico da Assembleia Nacional da Venezuela. E é difícil não só por ter sido convocada de forma unilateral, “impondo a própria convocatória e regras discriminatórias”, mas porque, não tendo poder constituinte, "vai atuar como se o tivesse".



Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)