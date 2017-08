Agência do Medicamento inflacionará rendas no Porto

Caso o Porto vença a difícil corrida de obstáculos destinada a acolher a sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) colherá enormes benefícios, mas como nem tudo são rosas, não poderá deixar de contar com um forte impacto negativo no custo das rendas de casa, em particular no centro histórico.



A chegada de perto de 900 funcionários com mais de 600 crianças e respetivas famílias, num total de mais de duas mil pessoas com elevado poder de compra, desencadeará, inevitavelmente, uma pressão suplementar num mercado imobiliário já saturado e responsável pelo afastamento do centro da cidade de jovens casais ou de famílias que se revelam incapazes de acompanhar a constante subida dos custos da habitação.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)