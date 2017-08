PS pressionado para aprovar indemnizações às vítimas de Pedrógão

O aviso está feito: tanto esquerda como direita esperam que o projeto de lei que prevê indemnizações para as vítimas de Pedrógão Grande seja votado e aprovado já em setembro, sem adiamentos e, se possível, também com o apoio do PS. O contrário seria “manter as pessoas à espera” e criar “um problema partidário”, defende o PSD, que atribui culpas pelos atrasos aos “medos” do Governo.





O projeto atual não chegou à votação final no Parlamento, a 19 de julho, mas foi aprovado na generalidade por todos os partidos, exceto PS e PAN, que se abstiveram. Agora, os sociais-democratas dizem que a abstenção do PS tem explicação: “O PS começou a ter medo de que a premissa deste projeto, que é a de que o Estado falhou, salpicasse o Governo”.



