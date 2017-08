Estado arrisca perder €72 milhões com construtora falida

O grupo nasceu em 1986 pela mão dos sócios Eduardo Rodrigues e Luís Filipe Vieira, vindo a tornar-se uma das maiores construtoras nacionais. Em 2001, 15 anos depois da fundação, o homem que é agora presidente do Benfica afastou-se. E em 2007 o fundador Eduardo Rodrigues, já sozinho nessa empreitada, reorganizava o negócio, criando uma “holding” para servir de chapéu ao grupo, a Obriverca SGPS. Hoje, esta sociedade é um somatório de dívidas: 392 milhões de euros, segundo a mais recente lista de credores publicada pelo administrador de insolvência.



Sem meios para pagar tudo o que deve, a Obriverca SGPS vai avançar para liquidação. O administrador de insolvência, Jorge Calvete, afirmou ao Expresso ser expectável que esse processo, que passa por tentar vender o património que a empresa tem, deverá durar três a quatro meses. O mesmo responsável admitiu ser possível que diversos credores incorram em perdas face ao montante global de créditos reclamados. Entre eles está a Caixa Geral de Depósitos (CGD). E a também estatal Parvalorem. No seu conjunto, as duas empresas públicas têm a receber mais de 72 milhões.

