Arcade Fire. Deus do céu, podes ajudar-me?

Primeiro vem o frenesim, o caos de sons. A mudança de direção consolida-se: os sons eletrónicos, os sintetizadores que já se vinham impondo, a batida dançante que convida a não ficar parado. E depois chegam as palavras e a espécie de epifania: este não é um novo disco dos Arcade Fire assim tão diferente dos discos que fizeram dos Arcade Fire o que eles são.

O primeiro choque com a nova realidade chega com “Everything Now”, que nas suas várias facetas (neste disco, homónimo, há três versões deste primeiro single) merece sempre comparações a Abba, o som disco a lembrar as décadas de 1970 e 1980, o frenesim contagiante que obriga a dançar. E quase escapam ao ouvido desatento as palavras moralistas que nos ensinam sobre este “tudo” de que trata o disco: “Cada centímetro de espaço na tua cabeça / Está cheio das coisas que leste / E cada filme que já viste/ Enche o espaço nos teus sonhos”.

