Pensionistas: meu querido mês de agosto

Agosto é sinónimo de férias para muitos portugueses, em particular para os que vivem no estrangeiro e, tradicionalmente, regressam ao país para gozarem o descanso anual. Mas este ano é também um querido mês de agosto para muitos pensionistas do regime geral da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. Afinal, é neste agosto que as pensões mais baixas começam a receber o bónus prometido pelo Governo para este ano. O aumento extraordinário vai beneficiar quase dois milhões de pensionistas e será pago juntamente com a pensão a partir do mês que começa esta terça-feira. O Expresso explica-lhe tudo o que precisa de saber.

Quem vai receber o aumento extraordinário?

O aumento destina-se a apoiar as pensões mais baixas e o Governo definiu o teto de €631,98 mensais (1,5 vezes o valor atual do Indexante de Apoios Sociais, IAS). Assim, os pensionistas do regime geral da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações que ganham até €631,98 por mês acumulando todas as pensões auferidas (caso recebam mais do que uma pensão é preciso somá-las para chegar ao valor global que cada pensionista aufere) terão uma atualização extraordinária em agosto. Quem ganha mais (mais uma vez, considerando a soma de todas as pensões auferidas) não beneficiará deste aumento. O objetivo, segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, é “compensar a perda de poder de compra causada pela suspensão do regime de atualização das pensões do regime geral da Segurança Social e do regime da Caixa Geral de Aposentações no período entre 2011 e 2015”, bem como “aumentar o rendimento dos pensionistas com pensões mais baixas”.

