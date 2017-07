Lana del Rey já não lambe as suas próprias feridas mas continua a olhar demoradamente para elas

Lana del Rey assumiu um compromisso. Depois de quatro álbuns e mais de meia dúzia de anos a lamber as suas próprias feridas, a cantora norte-americana percebeu que por mais sensual e inspirador que seja o abismo, é melhor vê-lo à distância. “Ficámos cansados e queixámo-nos sobre o quão duro é viver. Mas viver é mais do que um jogo. Somos apenas pessoas bonitas com problemas bonitos. Deus sabe que os temos, mas também temos de tentar, todos os dias e todas as noites”, canta em “Beautiful people, beautiful problems”, uma das últimas faixas do recém-lançado “Lust for Life”.

O compromisso de Lana del Rey fê-la fechar algumas portas e escorraçar algumas pessoas que, no decurso da sua vida, transformaram-na “numa pessoa pior”, assim conta numa entrevista recente à “Pitchfork”. “Sempre tive à minha volta pessoas que tinham muitos problemas. Passei a minha vida toda a aceitar pessoas loucas. Sentia que todos mereciam uma oportunidade, mas não merecem. Às vezes, tens simplesmente de te afastar sem dizer nada.”

