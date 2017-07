“Ganhou a democracia”, perdeu a democracia: balanço negro de uma eleição que não terminou

Ninguém esperava que as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte (ANC), realizadas no domingo, decorressem num ambiente pacífico e de aceitação generalizada, mas o balanço é, a vários níveis, mais negativo do que o esperado. Pelo menos dez pessoas morreram, várias ficaram feridas, houve manifestações e estão marcados novos protestos para esta segunda-feira e para a próxima quarta-feira.



Os números da participação nas eleições são contraditórios, assim como diferem os relatos do que aconteceu exatamente no domingo, quando milhares de venezuelanos se dirigiram às urnas para votar. Continua a não ser claro, também, para que servirá exatamente a ANC - o Governo venezuelano alega querer manter “a paz, a defesa e a segurança da nação” e afastar os “terroristas”, enquanto a oposição acusa o Presidente Nicolás Maduro de querer usar a reforma para perseguir, deter e calar os dissidentes.



