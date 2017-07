Exportações portuguesas para a China atingem valor surpreendente

É uma subida avassaladora no ranking das exportações portuguesas: a China subiu 14 posições nos mercados preferenciais dos produtos que vendemos além-fronteiras. Mais: segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao período 2010-2015, a China entrou no top 10 do destino das exportações portuguesas - está precisamente na posição 10.

O mercado chinês representa agora 2% (839 milhões de euros) do valor exportado pelas empresas portuguesas, “devido essencialmente ao aumento das exportações de veículos e outro material de transporte”. Minerais, máquinas e madeira e cortiça estão entre os bens mais vendidos para este país, de acordo com os dados do INE.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)