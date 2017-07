Venezuela vai a votos no domingo (algumas perguntas e respostas)

O que se passa na Venezuela?

No final de março deste ano, o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano - cujo painel de juízes é dominado por chavistas, leais ao Presidente Nicolás Maduro - anunciou que ia assumir os poderes da Assembleia Nacional (Parlamento), onde a oposição a Maduro detém a maioria dos lugares desde as eleições de dezembro de 2015. A decisão haveria de ser revertida três dias depois perante uma grande pressão interna e externa, mas isso não foi suficiente para calar os primeiros protestos.

A 1 de maio, o Presidente venezuelano anunciou a sua intenção de criar uma Assembleia Constituinte para reescrever a Constituição de 1999, à qual serão atribuídos poderes até agora exclusivos da Assembleia Nacional (AN). Os seus membros - 545, no total - vão ser escolhidos no próximo domingo, dia 30 de julho. A decisão de criar uma assembleia mereceu as críticas da oposição, mas também foi contestada pela comunidade internacional e ainda por membros do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) de Nicolás Maduro.

