No jogo de poker sobre a Rússia, Senado força a mão a Trump

Quem já jogou poker conhecerá a expressão ‘forçar a mão’, uma tradução literal do inglês, quando uma pessoa aposta fichas como se tivesse a jogada no papo e o oponente não se deixa convencer e redobra a aposta para ver o que acontece. Foi isso que o Senado dos EUA acabou de fazer, com uma esmagadora maioria a dar aval ao projeto que a Câmara dos Representantes tinha aprovado há dois dias para reforçar as sanções à Rússia, por causa das suspeitas de interferência no processo eleitoral que, em novembro, conduziu à eleição de Donald Trump.



Com apenas dois votos contra o pacote, que inclui uma lei para impedir Trump de suspender ou anular as sanções (e que também abarca o Irão e a Coreia do Norte por causa dos seus programas nucleares), 98 senadores manietaram um Presidente que só está há seis meses no poder e, como se diz na gíria do poker, forçaram a sua mão. Trump tem agora duas alternativas face à demonstração de força e união no Congresso: ou promulga ou veta o projeto-lei.

