De dia é autarca e político. De noite canta reggaeton

Uma pesquisa na internet mostra-nos duas versões, bem diferentes, de Luís Gomes. Por um lado, entra-se na página oficial de Facebook do político, onde há vídeos e imagens sobre as obras na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, que governa desde 2005, ou declarações de apoio à sua possível sucessora, a candidata São Cabrita. Por outro, há o Facebook pessoal de Luís Gomes, e é ali que conhecemos o artista: os videoclips para as canções cantadas em espanhol, os agradecimentos pelo carinho do público e até os vídeos do ecrã da televisão em que passa a telenovela “Ouro Verde”, da TVI, com uma canção sua (“Díme”, cantada em espanhol e em português) como pano de fundo.



Não é habitual que as duas facetas, a de político e a de cantor e músico de reggaeton, convivam numa só figura. Mas, para a família de Luís Gomes, a decisão de se dedicar à música no fim da sua carreira como autarca – foi reeleito em 2009 e 2013 para comandar os destinos do município algarvio, e a limitação de mandatos não o deixa candidatar-se de novo – foi natural. Afinal, já eram muitos os serões passados na companhia da guitarra.

