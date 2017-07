Todos à espera do que Trump Jr. ia dizer no Senado. Mas ele escapuliu-se

Os democratas norte-americanos estiveram a esfregar as mãos de contentamento na última semana, desde que o Senado decidiu convocar Jared Kushner, Donald Trump Jr. e Paul Manafort a depor sobre o encontro com uma advogada ligada ao governo russo em junho do ano passado.

Quando o “New York Times” revelou que o filho mais velho do Presidente aceitou encontrar-se com a advogada Natalia Veselnitskaya em plena corrida à Casa Branca — segundo emails, esta queria passar-lhe informações prejudiciais para Hillary Clinton, porque Vladimir Putin queria “ajudar” Donald Trump a vencer as eleições —, os críticos da administração dos EUA bradaram que estava aí a primeira “prova concreta” de que a equipa do Presidente colaborou com os russos para ser eleito. Mas chegado o momento, tanto Trump Jr. como Manafort conseguiram escapar à sessão pública que os aguardava na quarta-feira.

