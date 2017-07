O regresso à (a)normalidade, 17.520 hectares ardidos depois

Em Mação, pela primeira vez desde domingo, a hora é de relativa tranquilidade. Ao quinto dia, o incêndio iniciado no município vizinho da Sertã, começa a dar tréguas.

Os diversos e sucessivos reacendimentos são imediatamente debelados pelas equipas de bombeiros dispersos estrategicamente pelo terreno. Pela hora de almoço desta quinta-feira, meios aéreos acudiam também aos casos de mais difícil acesso.

Vasco Estrela, o presidente da Câmara, em declarações aos jornalistas, tem pela primeira vez em cinco dias palavras que tranquilizam os seus munícipes, 200 dos quais tiveram por estes dias de ser retirados das suas casas. “Há reacendimentos, mas têm sido controlados.”

A pouco mais de dois quilómetros do largo da feira de Mação, onde está instalado o comando operacional do combate ao fogo, um grupo de bombeiros espanhóis dá-lhes razão. Elementos da Unidade Militar de Emergencias (UME) controlam à beira da estrada um foco de incêndio que consome uns poucos metros quadrados de mato e eucalipto.

A tarefa demora poucos minutos, aqueles em que a circulação é interrompida na estrada. Logo de seguida os carros retomam a marcha normal, passando sobre as mangueiras. A normalidade em vias de regressar a Mação teve um pesado custo: ardeu quase metade da área do concelho.

Segundo o Mac Fire, o sistema de monitorização de combate a fogos desenvolvido pelo município de Mação - que através da coordenadas GPS permite inscrever numa carta militar a dimensão do incêndio, frentes ativas, zonas extintas ou a localização de todos os veículos no terreno - ao início da tarde desta quinta-feira já haviam ardido 17.520 hectares.

É esse o número que surge num dos vários ecrãs da viatura de onde é operado o Mac Fire. É lá que António Louro, o vereador da Proteção Civil de Mação, fala com o Expresso, quando a conversa é interrompida para o autarca responder, via rádio, à participação de um reacendimento. Perguntado a quem está no terreno sobre as condições de avançar, a missão é confiada a uma equipa de sapadores florestais.

António Louro está desde 2003 a trabalhar para que o sucedido nesse verão (quando arderam 21 mil dos 40 mil hectares de Mação) não voltasse a repetir-se. Muito se fez na prevenção no concelho, mas muito mais ficou por fazer, por em grande parte não depender das autoridades nem das forças vivas locais.

“Ando há 14 anos a atalhar para que isto não voltasse a acontecer”, diz, com manifesto desalento.

O exemplo da Caldeirinha

O passo final na caminhada para mudar a face da paisagem em Mação está para ser dado há oito anos. Com efeito, desde 2011 que está pronto um projeto-piloto para o ordenamento do território de milhares de hectares. Continua na gaveta, por inércia de sucessivos governos.

Desse sonho de Mação para traçar o seu futuro, só há uma pequena amostra: a Zona de Demonstração do Alto da Caldeirinha. Trata-se de um espaço de cerca de 40 hectares, com parcelas de 40 proprietários, em que foi feito um correto ordenamento florestal: espécies compartimentadas (para evitar a explosiva concentração e contiguidade de pinheiros e eucaliptos), aceiros, espécies mais resistentes ao fogo, como azinheiras, sobreiros e medronheiros.

“É o único sítio do concelho onde conseguimos meter as nossas ideias em prática. É uma área piloto, para demonstrar no município e fora dele o que pretendemos fazer. A área à volta ardeu em cerca de 60% do perímetro, mas no Alto da Caldeirinha as chamas não queimaram mais de 5% da superfície”, diz António Louro.