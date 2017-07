Tribunal Europeu de Justiça defende que Hamas deve voltar para a lista negra da UE

O Hamas deve voltar a integrar a lista de organizações terroristas da União Europeia. Assim anunciou esta quarta-feira o Tribunal Europeu de Justiça (TEJ), num veredicto antecipado desde o final de 2014, quando a segunda mais alta instância judicial do bloco europeu ditou que o grupo palestiniano devia ser retirado dessa lista porque os argumentos para aplicar sanções aos seus elementos tinham por base informações “em segunda mão” e não uma investigação independente no terreno.

Quando a sentença foi ditada pelo tribunal geral da UE, o Conselho Europeu interpôs recurso à decisão, sublinhando que os juízes a cargo do processo “fizeram uma avaliação errada" sobre a forma como o organismo comunitário “tem em consideração informações do domínio público”. A ele juntaram-se Israel e os EUA, grande aliado do Estado hebraico, que reagiram com fúria ao ditame.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)