Governo admite mudar nomes para a Anacom

O PS está em negociações com PCP e BE para que estes partidos aprovem os três nomes que o Executivo apresentou para a direção da Anacom. O Expresso confirmou que o Governo está disponível para um acordo, admitindo substituir alguns dos três nomes que têm merecido críticas dos restantes partidos - dos quatro inicialmente indigitados, só João Cadete de Matos, que assumirá o cargo de presidente do conselho de administração da Anacom, foi aprovado pelos deputados no Parlamento na semana passada.



Os quatro indigitados (Francisco Cal, Margarida Sá Costa e Dalila Araújo, além de Cadete de Matos) foram ouvidos na primeira semana de julho na comissão de Economia e a votação dos pareceres - que foram redigidos pelo social-democrata Joel Sá - devia ter sido concluída na semana passada, mas só houve consenso para o nome do presidente. O BE pediu o adiamento para esta quinta-feira da votação dos outros três indigitados, num gesto concertado com o Governo para terem mais tempo para chegar a acordo.



