Uma proposta ‘coerciva’ para o Novo Banco

Se a operação de recompra de dívida anunciada pelo Novo Banco não tiver sucesso, a injeção de capital por parte da Lone Star cai por terra. Assim, os obrigacionistas do Novo Banco podem optar entre aceitar a oferta anunciada ontem ao final da noite ou enfrentar uma resolução do banco ou a sua liquidação. O próprio Novo Banco refere no anúncio da oferta que a recompra destes títulos “é essencial para assegurar a sustentabilidade futura” da instituição.

Para os analistas da CreditSights não restam dúvidas de que esta é uma “oferta em dinheiro coerciva”. “A linguagem no documento da oferta é deliberadamente severa”, nota quela casa de análise.



Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)