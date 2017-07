Pinto Monteiro, ex-PGR: “Não percebo por que razão a lista de mortos está em segredo de justiça”

O anterior procurador-geral da República Fernando Pinto Monteiro, magistrado que exerceu o cargo entre 2006 e 2012, discorda da decisão de manter em segredo de Justiça a lista das vítimas mortais do incêndio em Pedrógão Grande. Pinto Monteiro acredita no entanto que “mais tarde ou mais cedo” a Procuradoria-Geral da República (PGR) vai tornar públicos os nomes de todas as pessoas que perderam a vida nas chamas, que tiveram início a 17 de junho e queimaram mais de 40 mil hectares em três concelhos (Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera)

Concorda com a decisão das autoridades manterem a lista das vítimas mortais em segredo do justiça?

Não percebo por que razão há segredo de justiça sobre a lista de mortes no incêndio em Pedrógão Grande. Não é nenhum segredo de Estado. Além disso, não há aparentemente a existência de um crime de incêndio.

