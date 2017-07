Pais estão a identificar crianças que entraram na escola Filipa de Lencastre sem morar na zona

Moradas falsas e encarregados de educação fictícios. São vários os estratagemas para conseguir vaga nas escolas mais procuradas pelos pais, sobretudo no centro de Lisboa. No Agrupamento Filipa de Lencastre, que viu a popularidade disparar nos últimos anos graças à boa posição alcançada nos rankings, as suspeitas de fraude já levaram mesmo o Ministério da Educação a anunciar esta terça-feira a abertura de um inquérito.

A investigação, a cargo da Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC), foi aberta na sequência de queixas apresentadas por vários pais cujos filhos não conseguiram vaga no agrupamento apesar de serem moradores na zona.

