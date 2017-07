Governo pode pedir levantamento do segredo de justiça para divulgar identidade das vítimas de incêndio

Advogados e penalistas ouvidos pela imprensa garantem que o Governo pode solicitar que seja levantado o segredo de justiça para divulgar a identidade das vítimas do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, a 17 de junho.

Citando o Artigo 86.º do Código de Processo Penal (CPP) – que prevê que [o segredo de justiça] possa ser levantado “a qualquer momento se tal se afigurar conveniente ao esclarecimento da verdade ou indispensável ao exercício de direitos pelos interessados” – Pedro Garcia Marques, assistente de Direito da Universidade Católica e investigador nas áreas do Direito Penal e Processual Penal, assegura ao “Público” que “a divulgação dos nomes não põe em causa a questão da responsabilidade criminal”. Aliás, “saber quantas vítimas existem é uma boa razão para pôr em causa o valor da tutela da intimidade da vida privada, mais ainda quando pelo menos alguns desses nomes já são do domínio público”, afirma o especialista.

