Número de imigrantes ilegais aumenta na restauração e na agricultura

O número de imigrantes ilegais detetados em Portugal aumentou 2,5% em 2016, revela o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 2016 (RIFA) divulgado esta segunda-feira. No total, o SEF detetou 2461 cidadãos estrangeiros em situação ilegal, dos quais 157 foram detidos por permanência irregular no país. A maioria dos imigrantes irregulares eram oriundos do Brasil (698), Índia (441) e Ucrânia (199) e foram detetados maioritariamente em estabelecimentos de restauração, atividades agrícolas e estaleiros.

O relatório destaca também a subida de 129,6% do número de cidadãos estrangeiros apanhados em situação irregular na via pública.

