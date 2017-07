Mais trocas no governo, caça às pistas e uma palavra de código: adoção

A primeira coisa que Donald Trump fez quando chegou à Casa Branca em janeiro foi assinar um decreto para abrir caminho ao desmantelamento do Obamacare. Seis meses depois — sete anos volvidos desde que os republicanos prometeram revogar e substituir o sistema de saúde —, o Presidente acabou de perder essa batalha, depois de um punhado de membros do partido pelo qual foi eleito se terem alinhado com os senadores democratas contra o projeto-lei que ajudou a preparar.

Não foi a única derrota sofrida no primeiro semestre da sua presidência. Na verdade, são poucas as promessas eleitorais que o empresário já conseguiu cumprir e, nas sondagens, continua em rota descendente. Valem o que valem, considerando que falharam em prever a sua vitória nas presidenciais de novembro da mesma forma que não anteviram a vitória do Brexit no Reino Unido.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)