Henrique Neto abandona o PS indignado com Costa

É um ponto final há muito anunciado. Ainda em maio Henrique Neto, 81 anos, dera uma entrevista ao jornal i onde admitia: “Todos os dias penso em sair do PS”. Agora passou das musas ao teatro. Num artigo de opinião que pode ler na íntegra na edição semanal do Expresso, à venda este sábado, admite que chegou a hora: “Na vida há um tempo para tudo”, reconhece, na última frase de um texto muito crítico para António Costa.



Militante do PS desde 1991 (entrou a convite de Jorge Sampaio; antes tinha sido filiado no PCP, entre 1968 e 1975), candidato à Presidência da República nas eleições de 2016, este empresário da indústria de moldes oriundo de uma família operária da Marinha Grande nunca se coibiu de dizer o que pensava, sem papas na língua, sem poupar ninguém.



Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)