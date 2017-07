Chester Bennington (1976-2017): O adeus de “um tipo normal”

Há cerca de dois meses, Chester Bennington foi notícia devido às declarações iradas que fez ao site Music Week. Agastado com a reação dos fãs ao novo single da sua banda de sempre, os o vocalista “explodiu”: “Se acham que estamos a fazer isto por razões comerciais ou financeiras, procurando ter sucesso com recurso a uma qualquer fórmula… mais vale darem uma facada na vossa própria cara!”



A atitude do músico terá surpreendido alguns fãs — afinal, o norte-americano sempre foi louvado pela sua atenção para com os admiradores; reportagens “na estrada” com a banda sublinhavam o tempo que os Linkin Park passavam a dar autógrafos e a conversar com os seus admiradores depois dos concertos.

