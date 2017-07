McCain. Uma lição para toda a vida

Durante os mais de cinco de anos em que esteve detido numa prisão em Hanoi, o senador republicano John McCain diz ter aprendido uma lição fundamental: “Descobri que a fé em mim mesmo, separada de outras formas de lealdade, mais importantes, servia de muito pouco face à crueldade de que os seres humanos são capazes quando estão inteiramente desprovidos do respeito pela dignidade que Deus deu aos homens”. Essa lição, que não sabemos exatamente como aprendeu, terá sido, “talvez, a mais importante lição” que adquiriu. O seu percurso de vida só mostra o quão bem a guardou.



John McCain, que cumpre atualmente o sexto mandato como senador republicano, nunca teve problemas em dar o braço a torcer e apoiar e trabalhar com os democratas quando achou necessário. Fê-lo em 2002, quando, juntamente com Russ Feingold, então senador democrata do estado do Wisconsin, apoiou a Lei da Reforma de Campanha Bipartidária (BCRA, sigla em inglês), também conhecida como “McCain-Feingold Act”, que veio limitar o financiamento das campanhas eleitorais norte-americanas, impondo nomeadamente limites às doações de empresas. E fê-lo quando se disponibilizou a trabalhar com os democratas na reforma da imigração.

