Lú Araújo: “O MIMO é um festival de novas visões e de novas músicas”

A dois dias do início de mais uma edição nota-se uma especial tensão no rosto de Lu Araújo, 50 anos, curadora e diretora-geral do MIMO, um festival gratuito cujo nome por extenso lhe denuncia as origens: Mostra Internacional de Música de Olinda. Foi lá, naquela cidade brasileira, que tudo começou, a partir de uma ideia à partida extravagante. Ninguém a conhecerá já assim, mas, um dia, Lucineia Lucas, a Lu desta história, filha do dono de uma loja de discos e fotografia no Rio de Janeiro, numa curta deambulação por Olinda e a majestade do seu património, acontece-lhe a inspiração de propor uma celebração da música em comunhão com a imensidão de histórias contida nos edifícios. Sem bilheteira. Esse era e é o ponto, a marca distintiva de uma iniciativa que o ano passado aterrou em Amarante e arranca amanhã com a segunda edição.

A um cartaz rico do ponto de vista musical, feito de uma curiosa simbiose entre o já conhecido e o espaço para a descoberta, junta-se uma programação de cinema, com a exibição dos documentários “Mudar de Vida – José Mário Branco, Vida e Obra”, de Nélson Guerreiro e Pedro Fidalgo, ou “Tim Maia”, de Mauro Lima. Acresce a componente educativa, um fórum de ideias, a chuva de poesia e um roteiro cultural. Lu explica nesta entrevista porque é que o MIMO é um festival que representa “uma inversão de valores”.

