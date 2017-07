Braço de ferro no Exército impede comandos acusados de agressão de sair em missão

A data estava marcada há algum tempo: 26 de julho. O primeiro grupo que iria render a força que está na República Centro Africana iria partir já na próxima quarta-feira. O segundo seguiria nove dias depois, a 4 de agosto. Mas ambas as partidas acabaram agora por ser adiadas por, pelo menos, um mês, confirmou o Expresso junto dos porta-vozes, do Exército e do Estado-Maior-General das Forças Armadas, responsável pelas forças nacionais destacadas. Em causa está o processo judicial em que 19 militares foram acusados de abuso de autoridade por ofensas à integridade física, após a morte dos instruendos Hugo Abreu e Dylan da Silva no arranque do 127º curso de Comandos, na primeira semana de setembro de 2016.

A questão não se prenderá com qualquer proibição por parte da justiça portuguesa, mas antes com uma norma das Nações Unidas, que supervisiona a missão naquele país africano. Mas, apesar de a força estar em aprontamento há meses e de integrar, desde o início, elementos que eram arguidos (e agora acusados) no processo, só agora é que a questão foi colocada.

