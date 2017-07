“A tecnologia não está a tornar-nos mais infelizes”

Chama-se Tinder e é como levar no bolso “um bar de solteiros aberto 24 horas por dia”. A mais escaldante aplicação de telemóveis do momento e outras semelhantes permitem-nos conhecer hoje num ano mais pessoas do que os nossos avós em toda a sua vida. Mas se temos tanta oferta, porque parecemos bloquear na hora de escolher? E haverá espaço para o amor na era das relações fast-food? O Expresso foi falar com o psicólogo Miguel Ricou, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, para tentar perceber como é que a tecnologia estará a revolucionar a forma como nos relacionamos.

As aplicações de encontros como o Tinder e o Happn estão a moldar a forma como nos relacionamos?

A internet é um mundo em contínua evolução e é difícil ter respostas certas e absolutas. É importante refletir sobre se serão estas apps a moldar relacionamentos ou se elas respondem às necessidades que se foram construindo. Na verdade, vivemos num mundo onde tudo acontece cada vez mais depressa. Hoje, com o tipo de vida que desenvolvemos, temos uma enorme capacidade de conhecer pessoas, o nosso potencial de relacionamentos é enorme. No passado tínhamos dificuldade em viajar e por isso vivíamos em comunidades mais pequenas onde conhecíamos menos gente. Isso significava que tínhamos mais tempo para conhecer as pessoas de forma mais profunda e um menor potencial de novos relacionamentos. Hoje tudo é diferente. Podemos conhecer mais pessoas num ano do que em toda a vida dos nossos antepassados. Temos por isso menos tempo para as conhecer profundamente. A imagem torna-se cada vez mais importante e os relacionamentos tornam-se mais rápidos e menos baseados em características que visem a estabilidade. O prazer e a felicidade são valores máximos, a estabilidade e o investimento são menos importantes. Logo, não é necessário um conhecimento tão profundo que aumente a probabilidade de a relação ser durável.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)