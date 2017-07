Solteiro, desempregado, perturbado e iletrado: o perfil do incendiário florestal

Na era da lei da rolha, a Autoridade de Proteção Civil, a única voz autorizada a falar de incêndios, anunciou esta quarta-feira ao meio dia que já foram detidos este ano 60 incendiários florestais, identificados e apanhados fora de flagrante delito pela Polícia Judiciária e GNR.



Ainda longe do fim da época alta dos incêndios, que decorre de 1 de julho a 30 de setembro, e quando estão ainda por apurar as causas da tragédia de Pedrógão Grande, o número de incendiários detidos é cinco vezes superior ao do período homólogo de 2016: este ano a PJ já deteve 37 (foram 89 detidos em todo o ano de 2016) e a GNR 23 (mais dois do que o total dos detidos no ano passado).

