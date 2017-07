Queixa contra queixa Gentil Martins já chegou ao “tribunal” da Ordem dos Médicos

As declarações polémicas do cirurgião Gentil Martins ao Expresso, no passado sábado, deram origem a uma queixa formal apresentada à Ordem dos Médicos. A queixa foi enviada de imediato para o Conselho Disciplinar do Sul, que se deverá pronunciar sobre o assunto a seu tempo.



A informação é avançada por fonte oficial da Ordem dos Médicos, que afirma que este organismo vai agora esperar pela decisão tomada pelo seu conselho disciplinar, órgão que tem toda a autonomia e que dentro da Ordem funciona como um tribunal.

