O dia em que o ministro da Defesa viu um grupo de jornalistas a irem (quase) pelos ares

Pinheiro da Cruz, terça-feira, 18 de julho. Pouco passava das 15h quando uma coluna militar onde seguiam uma dúzia de jornalistas e outros tantos Fuzileiros é surpreendida com a explosão de um suposto engenho improvisado que deixa inutilizada uma das viaturas. Os unimogues onde viajavam os media lançam-se para as bermas libertando a estrada. Quando as restantes viaturas táticas armadas do pelotão anticarro, equipadas com metralhadoras e lança-granadas, davam meia volta e tentavam abandonar rapidamente o local, eis que são surpreendidos por forças inimigas. Respondem ao fogo com fogo e batem em retirada.

“Nada faria supor que após a explosão do engenho explosivo improvisado (IED na sigla inglesa) seriamos alvo de emboscada”, explica aos jornalistas o capitão-tenente Frederico Côrte-Real. “Como puderam ver — prosseguiu o comandante das Força de Fuzileiros n.º 1 — as viaturas aumentaram as distâncias para iniciar procedimentos de contra-IED e no meio dessa situação, com o surgimento de forças opositoras, reagiram rapidamente fazendo fogo de supressão de forma a que uma das viaturas pudesse retrair e extrair em segurança os elementos que ficaram feridos bem como fazer a detonação da viatura que ficou inutilizada.”

