As insólitas 24 horas do relatório da Caixa

Antes de ser votado, o relatório da primeira comissão de inquérito à Caixa já contava com as críticas da direita. O PSD falava num “pseudo-relatório” e acusa agora o PS de “incompetência” por não ter conseguido aprovar o relatório que elaborou, devido à ausência de dois deputados socialistas no momento da votação. “Acontece”, diz Carlos César. Apesar de chumbado no Parlamento, o BE anunciou esta quarta-feira que vai enviar as suas conclusões ao Ministério Público. “Doze meses de trabalho não podem ficar sem consequências.”



Em declarações aos jornalistas, o deputado bloquista Moisés Ferreira afirmou esta quarta-feira de manhã no Parlamento que cada grupo parlamentar deverá “assacar as responsabilidades”, referindo-se à ausência de dois deputados do PS que invabilizaram a aprovação do relatório final.

