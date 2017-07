São apresentadas três queixas por dia contra o comportamento das polícias

Foram apresentadas 411 queixas e denúncias contra as forças e serviços de segurança entre janeiro e junho deste ano, valor superior às 333 do período homólogo de 2016. Em média são quase três queixas por dia (2,7), enquanto no mesmo período de 2016 eram duas. Contas feitas, por esta altura já foram abertos mais 78 processos.

Assim, nos primeiros seis meses deste ano, a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) instaurou 411 processos, dos quais 185 foram arquivados por não terem fundamento ou remetidos às forças de segurança por se tratarem de situações que não são da competência da IGAI, uma vez que esta só investiga ofensas graves e violação de direitos do cidadão.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)