Esquerda entende-se para reduzir os eucaliptos. O resto da reforma fica para setembro

A reforma chegou, mas não está completa e por isso dificilmente será, para já, a “reforma para muitas décadas” que o Governo prometeu há meses. Esta tarde, na Comissão da Agricultura e do Mar, estão a ser votadas as propostas dos partidos num pacote de reformas que ganhou destaque desde os incêndios de Pedrógão Grande e que provocou um acordo “de emergência” à esquerda, quando já não se previa que Governo, Bloco de Esquerda e PCP chegassem a consenso.

O suspense foi mantido até ao fim, com o PCP a revelar à Lusa nesta tarde, pouco depois das 15h (hora de início da reunião na Comissão parlamentar), que votaria favoravelmente o projeto de lei do Governo para alterar o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização. Assim se completou a maioria para um dos diplomas considerados mais controversos, depois de nesta segunda-feira à noite o Bloco de Esquerda ter chegado a acordo com o Governo sobre o mesmo diploma.

