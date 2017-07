Os perfis, as polémicas e os méritos dos novos secretários de Estado

António Costa leva esta quinta-feira o nome dos novos secretários de Estado a Marcelo Rebelo de Sousa. A lista oficial ainda não foi divulgada, mas, pelas informações recolhidas até ao momento, deverá haver, pelo menos, seis substituições.

António Mendonça Mendes:

Advogado e homem do aparelho nos Assuntos Fiscais.É do mundo da advocacia, a par da política, que vem o novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. António Mendonça Mendes é advogado na AM Associados (António Miranda & Associados) – onde é sócio desde 2014 – e presidente da Federação Distrital de Setúbal do PS. Tem, assim, um perfil mais político do que os outros secretários de Estado do Ministério das Finanças, e peso na “máquina” do partido, tal como já acontecia com Rocha Andrade, que agora substitui.

