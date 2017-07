Os desejados

Na última vez que passaram por Portugal, num longínquo ano de 2006, inseridos no quarto dia da segunda edição portuguesa do Rock in Rio, os Red Hot Chili Peppers tinham acabado de editar Stadium Arcadium, um álbum duplo que, apesar de se encontrar a milhas da popularidade de “Califonication” (1999) e “By The Way” (2002), trouxe ao mundo importantes singles como ‘Dani California’, ‘Snow ((Hey Oh))’, ‘Hump The Bump’ e ‘Tell Me Baby’.

Perante uma plateia de 76 mil pessoas, num dia em que também atuaram Orishas, Kasabian e Da Weasel, a banda de Anthony Kiedis e Flea serviu temas do seu então novíssimo álbum e rematou o espetáculo com clássicos como ‘Californication’, ‘By The Way’, ‘Under The Bridge’ e ‘Give It Away’, ficando esta passagem guardada na memória dos fãs e curiosos que marcaram presença no certame lisboeta.

