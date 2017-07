É 300 mil vezes maior do que aquele que destruiu o Titanic: o maior icebergue da História desprendeu-se

Desde janeiro que os avisos se multiplicavam. E finalmente aconteceu. Um iceberg com cerca de 6000 quilómetros quadrados desprendeu-se da plataforma Larsen C, na Antártida Ocidental. O incidente foi confirmado esta quarta-feira pelos peritos do Projeto Midas, da Universidade de Swansea, no País de Gales, que há décadas se dedicam a estudar esta região antártica.

Trata-se de um dos maiores blocos de gelo de que se tem notícia, 300 mil vezes maior do que aquele que destruiu o Titanic, com uma área superior à do Luxemburgo e um peso acima dos mil milhões de toneladas. Adrian Luckman, do Projeto Midas, reconheceu que o seu desprendimento era dado como certo há meses e que até se pensava que fosse acontecer mais cedo.

