A nação enquanto não há remodelação: 12 gráficos para explicar o bom e o mau do país

As boas notícias que a economia trouxe nos últimos tempos não deverão ser capazes de distrair os deputados – da oposição, naturalmente – dos casos polémicos que têm marcado a agenda política. Tancos, Pedrógão e as demissões dos secretários de Estado por causa das viagens da Galp serão, com alta probabilidade, pratos fortes do debate do Estado da Nação desta quarta-feira no Parlamento. Mas António Costa vai levar consigo alguns trunfos. A dúvida é se os conseguirá jogar.

A maior parte dos principais indicadores económicos teve uma evolução positiva no último ano. E mais ainda quando se compara com a situação vivida no auge da recessão que atingiu Portugal durante o período da troika entre 2011 e 2013. Mas nem tudo são rosas e há alguns espinhos.

