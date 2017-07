Remodelação atrapalha mas não faz derrapar Orçamento

A substituição do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, deverá ser a mais delicada num momento em que já estão em curso as negociações entre Governo e partidos de esquerda para o Orçamento do Estado de 2018. A parte fiscal ainda não está fechada e aqui se centram muitas das reivindicações de Jerónimo de Sousa e Catarina Martins, como a revisão de escalões de IRS, subida de imposto sobre as mais valias, etc.

Entre os socialistas, as expectativas recaem, para já, sobre dois nomes: Guilherme d’Oliveira Martins e Carlos Lobo. O primeiro é atualmente secretário de Estado das Infraestruturas, doutorado em Finanças Públicas e já foi consultor de dois secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, Carlos Lobo e Sérgio Vasques. O segundo foi secretário de Estado no primeiro Governo de José Sócrates.

