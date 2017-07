Ministério Público acredita ter provas suficientes para acusar arguidos do caso Galp

Os seis suspeitos do caso Galp — três já foram constituídos arguidos e outros três sê-lo-ão nos próximos dias — vão, com grande probabilidade, ser acusados pelo Ministério Público (MP) do crime de recebimento indevido de vantagem. O Expresso sabe que as recentes diligências dos procuradores da 9ª secção do DIAP de Lisboa (especializada em crime económico) mostram que o MP acredita ter reunido os indícios suficientes para montar uma acusação.

O material recolhido nas buscas à Galp foi analisado e a opção por só agora chamar para interrogatório e constituir como arguidos os envolvidos no caso demostram que o MP acredita ter reunido os indícios suficientes para avançar com a acusação. O processo poderá estar concluído até ao final do ano.

