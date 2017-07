General acusa de traição generais demissionários

O major-general na reserva Carlos Branco acusa os dois tenentes-generais do Exército que anunciaram durante o fim de semana a intenção de deixar as fileiras de terem “conspirado, traído e sabotado de uma forma constante e consciente a ação de comandos do chefe do Estado-Maior do Exército (CEME)”, general Rovisco Duarte.

Num artigo de opinião publicado no Expresso Diário, Carlos Branco escreve que os tenentes-generais Antunes Calçada e Faria Menezes “nunca aceitaram ser preteridos na escolha para CEME”, no ano passado, e que apoiaram “discretamente os promotores de uma manifestação sediciosa de entrega de espadas nas suas exortação à revolta”. Um protesto que acabou por ser cancelado.

