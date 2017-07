A conclusão do G20: Trump sozinho no mundo

Depois do descalabro na cimeira do G7 em maio, que culminou com Angela Merkel a declarar que a Europa já não pode contar com o seu aliado tradicional (leia-se os EUA) e com Donald Trump a abandonar o Acordo do Clima de Paris, o mundo esteve de olhos postos em Hamburgo este fim de semana. Foi ali que os líderes do G20 estiveram reunidos entre sexta-feira e sábado, ali também que Donald Trump se encontrou pela primeira vez cara-a-cara com Vladimir Putin — o homem com quem é suspeito de ter colaborado para impedir a vitória de Hillary Clinton nas presidenciais.

Com mais de 100 mil pessoas em protesto contra o facto de 20 líderes estarem à porta fechada a decidir os destinos do planeta, e perante vários encontros bilaterais à margem da cimeira cujos conteúdos não foram totalmente divulgados, foram as lentes dos fotógrafos que alimentaram o imaginário dos curiosos. E não faltaram imagens para todos os gostos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido