Santos Silva sobre a ação do Governo em Tancos: “O país não precisa de números mediáticos”

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, nega, em entrevista ao Expresso, que o Governo tenha tardado a entrar em ação quando se soube do furto de material militar em Tancos, nomeadamente por ter se reunido com a Autoridade Nacional de Segurança uma semana após o roubo.

“Vivemos uma ameaça moderada, como aliás foi a avaliação do conjunto das forças e serviços de segurança. Foi isso que eu disse ao país no fim dessa reunião, que só pode ser feita agora depois de recolhidas as informações necessárias. Se eu tivesse lá ido no minuto seguinte, iria fazer apenas um número mediático. O país não precisa de números mediáticos nos dias que correm. A ameaça que experimentamos hoje é moderada - nem é inexistente, nem é significativa”, responde ao Expresso.

