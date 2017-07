A marcha histórica dos imãs que vão percorrer a Europa contra o terrorismo

A partir desta sexta-feira, mais de 40 imãs de vários países europeus, juntamente com outros representantes e jovens muçulmanos, juntam-se em três autocarros para uma espécie de digressão por locais que foram recentemente alvo de atentados terroristas. O objetivo, explica o Xeque David Munir, imã de Lisboa - o único português da comitiva –, é mostrar que os muçulmanos também podem ser uma voz ativa contra o terrorismo, mesmo que alguns usem “o nome do Islão em vão”. Na agenda estão encontros com Macron e Merkel, uma passagem pelo Bataclan e encontros interreligiosos.

Como surgiu a ideia de organizar esta marcha?

A ideia surgiu de um dos imãs de Paris, o imã Hassan, que quando visitou Lisboa em abril referiu que estava a pensar organizar uma marcha contra o terrorismo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido